La campagna di Dying Light 2 potrà essere interamente giocata in modalità co-op per 4

(Di mercoledì 3 luglio 2019) In un'intervista con Gamingbolt, gli sviluppatori dell'atteso2 hanno condiviso molti dettagli sul gioco e, in questa occasione, si è confermata lacooperativa per 4 giocatori durante la.Il lead game designer Tymon Smektala ha affermato: "la cooperativa era una parte molto importante. Abbiamo avuto numeri davvero alti per i giocatori in co-op neloriginale). Circa il 35% delle persone ha sperimentatoin co-op, che è davvero un numero enorme per un gioco che non era un gioco cooperativo in sé. Puoi giocare l'intera storia di2 incooperativa; con un massimo di quattro giocatori. In co-op sai chi è l'host. L'host prende le decisioni per il gioco. Ma il giorno dopo se il tuo amico ti invita nel suo mondo potresti vedere cose molto diverse. Molte cose che fai nel gioco sul lato narrativo, modificano gli elementi ...