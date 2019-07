Incidenti stradali | un automobilista su due non lascia i propri dati “E’ inutile”

Due Incidenti stradali a Modica : 3 feriti : Due incidenti stradali tra ieri e oggi a Modica . Tre feriti . Un automobilista denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Incidenti stradali : due morti e feriti : 23.04 Una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli sulla A19 Palermo-Catania, nell'Ennese, tra Catenanuova e Gerbini. Lo rende noto la polizia stradale. Le vittime erano su un'auto che da una ricostruzione, stava per fermarsi ed è stata tamponata da un camioncino. Coinvolto un altro veicolo. Il tratto ininteressato è stato chiuso alcune ore. E a Arco (TN) un bimbo di appena ...

Incidenti stradali : video su Fb "andiamo a 220" - morti due trentenni : Poco prima di schiantarsi in autostrada con la loro Bmw e morire nei pressi di Modena due trentenni hanno postato su Facebook un video in cui mostravano il tachimetro dell'auto che segnava la velocità di 220 chilometri l'ora. L'incidente è avvenuto sull'A1 tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Vittime Luigi Visconti, 39 anni, napoletano, e Fausto Dal Moro, 36 anni, originario di Padova, entrambi residenti a ...

Allarme luna piena! Aumentano gli Incidenti stradali : Secondo i media britannici il rischio crescerebbe del 4% a causa della distrazione al volante. L’Allarme luna piena quando si sta guidando arriva dai media britannici. Due ricerche condotte in Giappone e negli Stati Uniti infatti confermerebbero l’aumento di incidenti stradali proprio in concomitanza del plenilunio. --Il rischio di incorrere in un sinistro aumenterebbe del 4%. I ricercatori hanno preso in considerazione ben 850mila incidenti ...