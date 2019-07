Epic si impegnerà a coprire i costi di rimborso per le esclusive di Epic Games Store : Tutto parte dalla recente polemica scatenata dai fan di Shenmue 3, che hanno appreso come il gioco sarà un'esclusiva di Epic Games Store durante l'E3 2019. In seguito alla notizia, si è parlato dei possibili rimborsi per coloro che avevano finanziato il titolo e lo aspettavano su Steam.Questi rimborsi, a quanto pare, arriveranno direttamente da Epic, stando alla nuova politica delineata dal CEO Tim Sweeney, riporta Gamasutra.Sweeney ha ...