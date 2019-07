Ecco il tease trailer del Pinocchio di Matteo Garrone

Dark Crystal - Ecco il teaser della nuova serie animata fantasy : http://www.youtube.com/watch?v=zSV42j8lccg Non sono moltissimi forse a ricordare il film del 1982 Dark Crystal, che però ha un seguito culto piuttosto forte: girata interamente con pupazzi animatronici, la pellicola raccontava dello sforzo di alcune creature magiche simili agli elfi, i Gelfling, devono impegnarsi per riportare l’unità in un modo in cui, infranto il Cristallo della verità, sta cadendo nell’oscurità. Ora quella storia ...

Jessica Jones - Ecco un teaser dell’ultima stagione : http://www.youtube.com/watch?v=aFGm_E9UeBE Di tutti i cosiddetti Difensori di strada dell’universo seriale Marvel-Netflix l’ultima sopravvissuta è lei: Jessica Jones. L’investigatrice privata dalla forza sovraumana interpretata da Krysten Ritter, infatti, avrà il compito di portare a conclusione il progetto della piattaforma di streaming dedicato a questi eroi dei fumetti. Dopo la cancellazione di Daredevil, Iron Fist, Luke ...

STAR TREK : PICARD - Ecco il primo teaser trailer e dettagli sulle uniformi! : A 25 anni dalla messa in onda di "All Good Things", finale di serie di STAR TREK: The Next Generation, CBS lancia la bomba e rilascia in rete il primissimo teaser trailer di STAR TREK: PICARD, che ci fa' capire non tanto, ma quanto basta per avere una certa idea di cosa aspettarci nella nuova serie. Avvertimento per i veri fan: è da pelle d'oca!STAR TREK: PICARD - Tutto quello che c'è da sapere sul ritorno di Jean-Luc PICARD!25 years ago today, ...

It capitolo due - Ecco il terrificante teaser trailer : Il male risorge a Derry quando il regista Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti - giovani e adulti - con un ritorno a dove tutto ebbe inizio, in ' IT capitolo DUE '. Il film è il sequel del ...

Watchmen - Ecco il primo teaser della serie Hbo : http://www.youtube.com/watch?v=zymgtV99Rko Il tempo scorre in modo ossessivo, o almeno questo è quello che accade nel primo teaser della serie tv che Hbo, sotto la guida di Damon Lindelof (già autore di Lost e The Leftovers), trarrà da Watchmen, la graphic novel di Alan Moore uscita nel 1986 e divenuta di culto. Ma, come ha più volte sottolineato Lindelof, la produzione seriale non sarà un adattamento preciso dell’opera originale, bensì ...

Ecco Xiaomi Mi A3 - HONOR 20 e ASUS ZenFone 6 fra teaser - foto e custodie : Nuovi indizi su alcuni degli smartphone più attesi del momento. Xiaomi Mi A3 potrebbe essere lo smartphone in dirittura d'arrivo in India, mentre per ASUS ZenFone 6 e HONOR 20 spuntano rispettivamente le custodie e una prima foto, per quanto pressoché inutile. L'articolo Ecco Xiaomi Mi A3, HONOR 20 e ASUS ZenFone 6 fra teaser, foto e custodie proviene da TuttoAndroid.