Domani Putin a Roma Incontrerà il Papa | Mattarella e Conte

(Di mercoledì 3 luglio 2019) “Restituirò a Vladimirla stessa calorosa ospitalità ricevuta a Mosca” lo scorso ottobre. Sono le parole del presidente del Consiglio Giuseppe, affidate ai media russi, alla vigilia della visita di. Il presidente russo vedrà, oltre al premier e ai suoi due vice, il capo dello Stato SergioFrancesco, senza dimenticare un saluto all’amico di sempre, Silvio Berlusconi.Lo zar torna dunque in Italia per la prima volta dal 2015. All’epoca l’isolamento internazionale di Mosca, dovuto alla crisi in Ucraina e all’annessione della Crimea, era cosa recente, a Palazzo Chigi c’era Matteo Renzi epuntava già a giocare un ruolo di pontiere. Oggi le sanzioni contro la Russia persistono, masarà accolto da un governo, quello giallo-verde, che non solo rivendica ...

