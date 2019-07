Codacons | dopo verifica promesse Ama esposto a Procura per epidemia colposa

romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Roma – “Come annunciato nei giorni scorsi, euna temporanea sospensione perre ledell’Ama, ildeposita oggi l’alladella Repubblica di Roma per la fattispecie di”. È quanto si legge in una nota dell’associazione. “Nonostante le rassicurazioni da parte dei vertici Ama, la situazione dei rifiuti nella Capitale non e’ migliorata, e da’ vita a timori per possibili ripercussioni sul piano sanitario e su quello igienico- spiega il presidente Carlo Rienzi- Abbiamo atteso qualche giorno perre se ledell’azienda portassero a interventi concreti, ma cosi’ non e’ stato e la spazzatura si accumula sulle strade e marcisce sotto al sole cocente, mettendo a repentaglio la salute dei residenti”. Con l’in, spiega la nota, ...

whoobee76 : @Ryanair_IT dopo 5 chiamate con operatori che mi confermano che il cambio nome costa 115, mi addebitano 165. Come v… - Codacons : RT @iltirreno: ?? Un medico conosciuto e stimato è finito al centro di un grave caso: almeno 30 contagiati da un batterio dopo le infiltrazi… - fulviagr : RT @CarloRienzi: Sarà ora di chiudere #Ilva di #Taranto, che dite @minambienteIT? @inquinataranto @ansa_ambiente @SergioCosta_min ???? htt… -