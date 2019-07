Akkermansia muciniphila | il batterio che tiene a bada sovrappeso e diabete

dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Naturalmente presente nella flora intestinale degli esseri umani sani, l’è unche potrebbe rivelarsi presto un valido alleato controdi tipo 2. La ricerca, orientata verso l’obiettivo di mettere in commercio entro pochi anni supplementi dietetici aventi come componente principale il suddettopastorizzato, ha visto in questi anni diversi studi interessanti. I risultati più importanti hanno cominciato a vedere la luce poco più di dieci anni fa. Fondamentale a tal proposito è il lavoro di ricerca dell’equipe del Dottor Patrice Cani dell’Università di Lovanio (Belgio). Le scorse settimane, sulle pagine della rivista Nature Medicine è stato pubblicato un altro fondamentale contributo da parte di questo team scientifico. Si tratta di uno studio che conferma l’efficacia delnella prevenzione ...

