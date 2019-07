14 marinai russi uccisi da un incendio al sottomarino

Russia - tragedia nelle profondità marine : morti 14 marinai in un sommergibile : Quattordici marinai sono morti nelle profondità delle acque del nord della Russia a bordo di un sottomarino. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'incidente si sarebbe verificato lunedì alle ore 20:30, quando le fiamme hanno coinvolto la maggior parte dell'unità che si trovava, al momento, in acque territoriali russe, nel mare di Barents. Gli investigatori militari hanno aperto subito un'indagine: le cause della tragedia sono ancora sconosciute ...

Russia - sottomarino nucleare in fiamme : morti 14 marinai - Putin cancella i suoi impegni : Un incendio divampato a bordo di un sottomarino nucleare russo ha causato la morte di 14 marinai dell’equipaggio. Il mezzo stava effettuando una missione di ricognizione nel mar Baltico e al momento sono ancora sconosciute le cause delle fiamme: “Un mezzo di ricerca in acque profonde appartenente alla Marina russa stava conducendo un’operazione di misurazione batimetrica nelle acque territoriali quando è scoppiato un incendio”, ...

Russia - incendio su un sottomarino : morti 14 marinai : A riportare la notizia dell'incidente, avvenuto lunedì, è stato il ministero della Difesa di Mosca. Il sommergibile, che era impegnato in alcune ricerche sui fondali marini nel mare di Barents, è stato portato presso la base di Severomorsk ed è stata aperta un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente.