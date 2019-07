Wimbedon | Berrettini al secondo turno

ilfogliettone

(Di martedì 2 luglio 2019) Buona la prima per Matteonel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale dello Slam, iniziata ieri sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club di Londra. Il giocatore romano, numero 20 del mondo e 17 del seeding, ha sconfitto in quattro set, per 3-6 6-3 6-2 7-6 (3), lo sloveno Aljaz Bedene, numero 85 del ranking internazionale. Al prossimoaffrontera' il cipriota Marcos Baghdatis.

