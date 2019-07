SCUOLA Cari prof | perché volete trasformare tutti in venditori di materassi?

Precariato - Vespa : “La battaglia riparte da Siracusa con l’assemblea sindacale UIL SCUOLA” : COMUNICATO STAMPA AnDDL Riprendono le assemblee UIL Scuola in attesa che si materializzi quel tanto sospirato “veicolo normativo” per l’emendamento che deve condurre alla stabilizzazione e all’abilitazione di 55mila precari. L’appuntamento con la prossima Assemblea sindacale della UIL Scuola è per l’8 luglio a Siracusa. L’incontro si terrà alle ore 9,00 presso I.I.S.S. Liceo Artistico “A. Gagini” di Via ...

SCUOLA - precariato docenti e ATA ultime notizie : interrogazione al Miur firmata Lucia Azzolina : L’onorevole Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione al Miur in merito alla gestione del personale scolastico. Lucia Azzolina chiede nuove immissioni in ruolo per docenti e ATA ‘Vorrei si procedesse a destinare la metà dei posti liberati dall’accoglimento delle domande per Quota 100 al personale ATA e al personale docente – ha scritto la deputata pentastellata – per nuove immissioni in ...

Cazzuola e pennello - cinquanta bancari restaurano la SCUOLA “Così si fa gruppo” : Per un giorno addio moduli, bonifici, niente investimenti né estratti conto. cinquanta bancari piemontesi e lombardi hanno lasciato la scrivania e si sono trasformati in imbianchini, carpentieri, addetti alle pulizie e alla cura del verde: con l’aiuto di professionisti, ieri hanno realizzato piccoli lavori di manutenzione in tre sedi dell’istituto ...

SCUOLA - precariato docenti ultime notizie : Bussetti annuncia 100mila assunzioni in 4 anni ma ‘deve chiarire’ : Gli ultimi Governi si sono contraddistinti per il loro bramoso desiderio di annunci, come se fossero affetti da una vera e propria malattia, l”annuncite’. Nemmeno il cosiddetto ‘Governo del cambiamento’ si è sottratto a questa regola degli spot pubblicitari a proprio favore. Anche il Ministro Bussetti continua su questa strada, come dimostrato dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate al TG1: ‘Entro il 2023 saranno ...

Snals - SCUOLA : in progetto aumento stipendio e stabilizzazione di altri precari : Elvira Serafini, segretario generale dello Snals, è intervenuta a Coffee Break su La7, nella puntata incentrata su lavoro, tasse, investimenti e problemi della scuola. Serafini ha illustrato come il sindacato si stia muovendo in favore di università, scuola, Afam e ricerca, argomentando gli esiti dell’Intesa Governo-Sindacati del 24 aprile scorso. Snals, stabilizzazione precari Il segretario Snals ha spiegato che l’accordo raggiunto per ...

SCUOLA - precariato docenti ultime notizie : l’accordo è una ‘farsa all’italiana’ : Giudizi negativi sui PAS abilitanti per chi ha almeno 3 anni di insegnamento e sul concorso riservato. C’è chi ha criticato la lunga tempistica di attuazione, c’è chi, invece, sottolinea come non si tratti di una soluzione che possa arginare il cronico problema delle supplenze né a settembre, né, forse, il prossimo anno; altri ribadiscono il fatto che il Miur continui a fare cassa sulla pelle dei supplenti e come le nuove misure non ...

Naspi 2019 precari SCUOLA : cosa fare e disposizioni speciali regionali : Molti precari della scuola stanno per presentare la domanda di disoccupazione Naspi 2019. Come si presenta domanda? A questo quesito abbiamo già risposto alcuni giorni fa. La domanda per Naspi può essere presentata dal giorno successivo alla scadenza del contratto ed entro il 68° giorno, attraverso il sito INPS o un patronato. disposizioni particolari Naspi scuola 2019 Fra i requisiti disposti per la Naspi 2019 c’è la dichiarazione di ...

Cosa prevede il concorso salva-precari della SCUOLA : Assunti a tempo indeterminato 24 mila e 250 professori delle secondarie con tre anni di servizio alle spalle. Per loro il ministero dell'Istruzione ha previsto un concorso straordinario. Questo il frutto dell'accordo tra governo e sindacati, che ieri sera hanno raggiunto un'intesa sulla nuova stabilizzazione di precari. Il Pas Il nodo dell'intesa, che diventerà un emendamento del disegno di legge Crescita e dovrà essere approvato in ...

SCUOLA - PAS e precariato docenti ultime notizie : comunicato ufficiale dei parlamentari M5S : I parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle Commissioni Cultura di Camera e Senato hanno provveduto ad emettere una nota congiunta per commentare l’intesa raggiunta dal Governo e dai sindacati in relazione alla questione del reclutamento docenti. comunicato ufficiale parlamentari M5S: ‘Tutelare meglio le diverse fasce del precariato’ “Il Movimento 5 Stelle è da sempre impegnato a chiudere definitivamente la stagione ...

SCUOLA - precariato ultime notizie : siglato accordo Bussetti-sindacati su Pas e fase transitoria : I sindacati FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda-Unams hanno annunciato, attraverso la pubblicazione di un comunicato congiunto, la sottoscrizione di un’intesa con il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in merito alla questione riguardante il reclutamento dei precari e l’accesso a un percorso abilitante speciale. precariato, firmata intesa Miur-sindacati su PAS e fase ...

SCUOLA - Salvini annuncia lavoro stabile per 50mila precari : La stabilizzazione dei docenti precari ha visto quest’ oggi svolgersi un nuovo appuntamento al MIUR per definire la fase transitoria dedicata alle 50.000 immissioni in ruolo per i non abilitati con 36 mesi di servizio. La riunione era stata sospesa temporaneamente intorno alle 17,00. In attesa della ripresa fissata per le 20,00 l’Ansa batte la notizia con la dichiarazione del vicepremier Matteo Salvini che annuncia la stabilizzazione ...

SCUOLA - il nodo della sanatoria dei precari con 36 mesi : Dopo l’intesa raggiunta lo scorso 24 Aprile tra governo e sindacati, la trattativa per avviare la stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio riprende con l’appuntamento di oggi al Miur. In un articolo pubblicato da Italia Oggi viene scritto che molto probabilmente si opterà per una soluzione identica a quella adottata per i docenti abilitati. Sui nuovi Pas con o senza selezione si discute oggi. Ipotesi ...

Precari SCUOLA 2019/20 : sarà l’anno delle supplenze? I numeri : Il problema dell’alto numero di supplenze, difficilmente sarà risolto nell’anno scolastico 2019/20. Ancora una volta, i numeri dei Precari che lavorano nella scuola risultano essere visibilmente alti. L’anno che si sta per concludere, ha visto 157.154 cattedre in supplenza. Di queste, quasi 36.000 con contratto fino al 31 agosto e quasi 128.000 fino al termine delle lezioni (30 giugno). Supplenti in crescita: perché? Le ...

SCUOLA - precariato ultime notizie : Bussetti annuncia ‘2019 come l’anno dei concorsi’ ma qualcosa non torna : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’, ha ribadito come siano in arrivo i concorsi ordinari per la Scuola dell’infanzia e primaria e per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con questo annuncio il ministro vorrebbe lasciar intendere che il 2019 verrà ricordato come l’anno dei concorsi, quello della svolta nei confronti dell’annosa ...