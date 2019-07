Scontrino elettronico dal 1°luglio in vigore | obbligo di adeguarsi per i commercianti

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) E dopo la fattura elettronica ecco che arriva lo. Dal 1° luglio è partita l'ennesima rivoluzione fiscale con obbiettivo il contrasto all'evasione fiscale. Una novità che riguarda tutto l'universo deie degli artigiani, dal ferramenta al bar sotto casa. Per il momento l'è scattato per imprese con fatturato annuo pari o superiore a 400.000 euro, ma entro sei mesi la rivoluzione si estenderà anche ai più piccoli. Una novità che è stata contestata subito dagli interessati per via degli inevitabili costi che si dovranno sopportare per adeguare i vecchi registratori fiscali o per comperarne di nuovi. Fatto sta che ormai lofiscaleè realtà e così il Fisco avrà quotidianamente in banca dati gli incassi giornalieri di buona parte delle attività commerciali e artigianali italiane. Resteranno esclusi coloro che già ...

