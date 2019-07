LIVE Cecchinato-De Minaur 0-6 | 4-6 | 3-4 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | terzo set

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Parte bene stavolta al servizio De. 4-4 Gestisce la pressione, ancora nessun break nelset. 40-40 Derientra in gioco e prova a spaventare l’azzurro. 40-15 Ottima serie di colpi diche sembra gestire bene in questo momento i turni di battuta. 15-15 Deprova a creare grattacapi al siciliano in questo gioco. 3-4 Dopo ben quattro parità e una palla break si salva De. 40-40 La annulla De, tutto da rifare. 40-A PALLA BREAK!sta giocando alla grande ora, meglio tardi che mai. 40-40 Finalmente l’azzurro porta Deai vantaggi, momento cruciale. 30-30 Si lotta punto a punto, è unmolto più temerario in questoset. 15-15vuole dare filo da torcere a Dein questo game. 3-3 Servizio tenuto a zero, era quello che ...

