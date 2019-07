ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Il passato? Non si cancella, né si mette in discussione. Almeno al Nazareno. Perché seppur il segretario Pd Nicolacontinui a rivendicare di voler “costruire l’alternativa”, la linea politica degli anni di governo resta nei fatti. Intoccabile. Un esempio? Gli accordi con la, già sottoscritti dall’esecutivonel 2017 e sbandierati dal predecessore al Viminale di Matteo Salvini, Marco. Accordi che in Aula si dovranno o meno riconfermare domani (o al massimo giovedì) con il voto sul rifinanziamento delle missioni all’estero. Alla Camera il Pd sisul sostegno alle motovedette libiche. Orfini: “Fingono di non vedere i lager” A pochi giorni dal caso Sea Watch, così, è lo stesso partito dem che rischia l’implosione sulla risoluzione a sostegno della Guardia costiera libica, ...

HuffPostItalia : Il Pd si spacca sulla Libia, avanza la linea Orfini anti Minniti - TutteLeNotizie : Libia, il Pd si spacca su Minniti (assente come Gentiloni e Zingaretti). Assemblea non… - fattoquotidiano : Libia, il Pd si spacca su Minniti (assente come Gentiloni e Zingaretti). Assemblea non decide: “Ci prendiamo qualch… -