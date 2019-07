La felicità secondo Alber Elbaz

vanityfair

(Di martedì 2 luglio 2019) Tod's Happy Moments byTod's Happy Moments byTod's Happy Moments byTod's Happy Moments byTod's Happy Moments byTod's Happy Moments byTod's Happy Moments byTod's Happy Moments byTod's Happy Moments byLa ripartenza diè un tripudio di. Il corteggiassimo stilista, dopo la fine del lungo matrimonio con la maison Lanvin, è tornato sotto la luce dei riflettori fashion apportando la sua visione creativa in casa Tod’s. E, proprio qui, la sua linfa fantasiosa e visionaria ha trovato terreno fertile sbocciando in Tod’s Happy Moments by, una (pre-annunciata) collezione di accessori irriverente, allegra, stravagante, ma pur sempre fedele al dna della griffe. E, difatti,è partito dall’elemento simbolo del brand, l’iconico gommino, per trasformarlo e ...

RaiTre : 'La morte / si sconta / vivendo' Giuseppe Ungaretti #cosìèlavita: la vita, l'amore, la felicità, il dolore, second… - manuelbett : @rubino7004 @QRepubblica Secondo quel principio allora si giustificano anche quelli che spostano la residenza a Mon… - _Bixbite : @lulucastadiva @DemosuMarte Ma ha un fidanzato, mica un premio nobel! Poi una persona che sente il bisogno di sband… -