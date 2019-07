In continuità con Draghi Anche Lagarde pronta a riprendere il bazooka

Estate 2019 - al via la continuità assistenziale : Fimmg CA Ragusa augura buon lavoro ai colleghi dei presidi turistici. Cominciata la stagione estiva della continuità assistenziale (ex guardia medica)

La presentazione dei palinsesti Rai 2019-2020 e la voglia di discontinuità : Ve l'abbiamo già descritta in anteprima giorni fa proprio da queste colonne. Il riferimento è alla presentazione dei palinsesti della televisione pubblica che andrà in scena martedì 9 luglio. Già, diciamo proprio "in scena" perchè quest'anno la Rai ha deciso che si cambia. I retroscena di Blogo: ecco i palinsesti Rai, show in esterna a Milano il 9 luglio Ecco come sarà la presentazione 2019 a ...

L'irruzione nel Parlamento di Hong Kong è una discontinuità ma l'Occidente non si aspetti nuove piazze Tienanmen : L’inattesa irruzione di un nutrito gruppo di giovani manifestanti nella sede del Parlamento segna una discontinuità rispetto alle proteste oceaniche delle settimane precedenti. Per due ordini di motivi: evidenzia una cifra di aggressività (rottura dei vetri della facciata della sede del Parlamento) che fino ad oggi non era stata propria delle vibranti proteste contro la legge sull’estradizione e, nei contenuti, ...

Graduatorie di istituto sostegno - Basso : 'continuità per i supplenti' : Un altro anno scolastico si è concluso e i docenti con contratto a tempo determinato e scadenza al 30 giugno si accingono a chiedere la Naspi. Intanto, però, si comincia già a pensare alle supplenze che caratterizzeranno il prossimo anno scolastico e, in particolare, a quelle di sostegno. A tal proposito Basso, consigliere di Fratelli d’Italia, è intervenuto per discutere di questo problema che riguarda tutta l’Italia, nella sua regione che è il ...

VIDEO Italia-Olanda probabili formazioni - Mondiali 2019 calcio femminile : Milena Bertolini punta sulla continuità - Giacinti dal 1' : Squadra che vince non si cambia? Probabilmente sì. Domani, alle ore 15.00, la Nazionale italiana di calcio femminile scenderà in campo contro l’Olanda nell’incontro valido per i quarti di finale dei Mondiali 2019. Le azzurre, dopo aver sconfitto 2-0 la Cina, si presenta sul rettangolo di gioco di Valenciennes con tanta voglia di far bene. Milena Bertolini, dunque, sembra intenzionata a schierare la medesima formazione che si è vista ...

Picerno - continuità in panchina : confermato il tecnico Giacomarro : E’ stato il protagonista principale della promozione del Picerno in Serie C e, per questo, la società ha deciso di confermarlo: Domenico Giacomarro rimane sulla panchina della squadra potentina. E’ emerso questo dall’incontro con il direttore generale Enzo Mitro. La società rossoblu ha confermato anche il capitano Emmanuele Esposito: “Il Picerno, quindi – si legge in una nota – riparte da mister ...

Il Governo della continuità : l'export di armi verso l'Arabia Saudita : Nonostante le ipocrisie e i silenzi interessanti, è noto a tutti che l’Arabia Saudita è attivamente impegnata nel conflitto che dal 2015 sta devastando lo Yemen. Riad, infatti, è alla guida di una coalizione di nove paesi arabi sunniti, sostenuti dagli Stati Uniti, in guerra con i ribelli sciiti, vicini all’Iran, che dal 2015 controllano la capitale San’a.Questa guerra sta provocando infinite sofferenze ai ...

Condono. Il Governo della continuità colpisce ancora : Come raccogliere soldi senza perdere consensi? La via è sempre la stessa: condoni fiscali. Li chiamano, con grande ipocrisia, “pace fiscale”, ma sempre di condoni si tratta.Ieri è passata la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle (rottamazione ter, per ora) e per il saldo e stralcio. Gioire per le entrate che derivano da questi provvedimenti è come gioire delle entrate che incassi quando sei ...

Italia-Bosnia - le probabili formazioni : Mancini punta sulla continuità - torna Pjanic tra i Dragoni : Si chiude la stagione anche per la Nazionale italiana di calcio. Dopo il brillante match contro la Grecia disputato sabato e vinto per 3-0, infatti, gli Azzurri affronteranno la Bosnia domani sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino nell’ultimo incontro di qualificazione a Euro 2020 di questa annata agonistica. Italia e Bosnia sono collocate nel Girone J e hanno al momento un andamento decisamente differente. La formazione ...

LIVE Fognini-Zverev - Roland Garros 2019 in DIRETTA : ottavi di finale. L’azzurro trova continuità - Zverev vince anche il terzo set : 6-3 - 2-6 - 2-6 - 5-6 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match degli ottavi di finale del Roland Garros 2019 tra il nostro Fabio Fognini e il tedesco Alexander Zverev (n.5 del mondo). Sul “Suzanne Lenglen” il ligure si giocherà l’accesso ai quarti di finale e anche la possibile top-10 nel ranking ATP. In caso di vittoria, infatti, l’entrata nell’elite del giocatore di Arma di Taggia sarebbe praticamente in cassaforte e ...

Regionali Toscana - Lotti tentato dalla candidatura nonostante Consip. Renziani : “Contro la Lega discontinuità da Rossi” : In Toscana i Renziani non mollano la presa. nonostante il nuovo corso di Nicola Zingaretti, i fedelissimi dell’ex premier vogliono tenersi stretta la regione da cui tutto partì nel 2014. Come? Candidando il braccio destro di Renzi e membro del “giglio magico” Luca Lotti alle elezioni Regionali del 2020. La conferma arriva da tre esponenti del Pd toscano, due dei quali molto vicini all’ex presidente del Consiglio. “E’ un’idea che ...