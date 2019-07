Il creatore di Celeste condivide i suoi livelli realizzati con Super Mario Maker 2

Super Mario Maker Guida : Come attivare la modalità Notte e giocare i livelli ideati dal creatore di Celeste : Se vi state divertente con Super Mario Maker 2, allora l’articolo che vogliamo condividere con voi quest’oggi potrebbe fare al caso vostro, in quanto non solo vi sveleremo Come attivare la modalità Notte ma anche Come giocare i livelli ideati dal creatore di Celeste. Super Mario Maker 2: Come attivare la modalità Notte Se state creando livelli in Super Mario Maker 2, vi sarete sicuramente accorti dell’assenza ...