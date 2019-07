I prezzi delle case in calo dal 2010

prezzi delle case ancora giù mentre in Europa continuano a crescere : Rispetto al 2010 i Prezzi delle abitazioni sono diminuiti del 17,2%. Va meglio per le nuove costruzioni

Aumentano i prezzi delle tariffe telefoniche e Codacons minaccia un esposto : Le compagnie telefoniche Tim, Vodafone e Wind hanno annunciato un aumento delle tariffe ricaricabili, per tutta risposta il Codacons vuole presentare un esposto all’Antitrust. Da luglio aumenteranno i prezzi delle offerte per cellulari e telefoni fissi di almeno due o tre euro mensili. Nel mese di giugno sono partiti i rincari delle bollette, vittime soprattutto le offerte più economiche ricaricabili....Continua a leggere

Harry Potter : Wizards Unite : svelati i prezzi delle monete d'oro : Harry Potter: Wizards Unite, il nuovo gioco AR mobile di Niantic, sta cercando di ripetere il successo di Pokemon GO.Ora che Harry Potter: Wizards Unite è disponibile, c'è molto da imparare sul gioco. Molti giocatori stanno scoprendo le basi del gioco in questo momento. Detto questo, ci sono alcune cose che possiamo sicuramente aspettarci, come l'opzione di spendere soldi veri per accedere a determinate risorse.Lo shop nel gioco sembra ...

Come ottenere i più convenienti prezzi delle tettoie in legno : Soluzioni efficienti, risultati funzionali e naturalmente un occhio anche al proprio portafoglio. Quando si è alla ricerca dei più convenienti

Come trovare i migliori prezzi delle scale : le idee più interessanti : Le scale sono una componente importante in un immobile. Sono diverse le valutazioni da fare quando si decide per l’installazione

prezzi delle piastrelle per il bagno : consigli per risparmiare : Quando si eseguono lavori edili spesso si va incontro a notevoli costi per l’acquisto dei materiali. In particolare quando si

Dai prezzi dei menu agli appalti - la giungla delle mense scolastiche : A Bologna un pasto nelle mense scolastiche costa al massimo 5,20 euro. Il prezzo che il Comune paga a Camst, big della ristorazione collettiva, è di 4,28 euro per un menu fatto al 90% di derrate biologiche. A Torino la ditta è la stessa, consorziata con Eutourist, ma alla Città ogni pasto costa 4,85 euro nonostante la percentuale di biologico sia i...

Il legame perduto (per ora) : salgono i Btp - scendono i prezzi delle banche : Da maggio, l’andamento del benchmark a 10 anni dei titoli governativi italiani sta andando in direzione opposta a quella dei prezzi degli istituti bancari italiani, rappresentati dall’indice Ftse Banks: mentre il primo sale, seppur tra non pochi singhiozzi, i secondi stanno inesorabilmente perdendo quota...

Istat : la spesa delle famiglie è cresciuta meno dei prezzi nel 2018 : La spesa delle famiglie è cresciuta meno dei prezzi nel 2018. Considerando il tasso di inflazione dell′1,2%, in termini reali la spesa diminuisce dello 0,9%, segnando una contrazione per la prima volta dal 2013. Si è interrotta così la moderata dinamica positiva registrata dal 2014 al 2017.Nel 2018, la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è di 2.571 euro mensili in valori correnti, secondo le ...

Maltempo - 10 milioni di danni all'agricoltura : schizzano i prezzi delle verdure : Diverse le zone flagellate dal Maltempo: ecco la mappa regione per regione di Coldiretti. Intanto i prezzi al dettaglio...

Pazza primavera - il maltempo fa salire del 7 per cento i prezzi delle verdure : Rapporto Coldiretti: danni per oltre dieci milioni di euro. "Una vera e propria strage per vigne, agrumeti, oliveti e ciliegi oltre alle stalle e alle serre distrutte"