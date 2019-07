I marchi “Xiaomi Express” potrebbero riferirsi ai propri servizi di consegna

tuttoandroid

(Di martedì 2 luglio 2019) Xiaomi ha richiesto uno per la dicitura"Xiaomi Express" in Cina ad agosto 2018 che è stato depositato nelle classi 9, 35, 38, 39 e 42. La richiesta è già stata approvata per le classi 38 e la classe 39 che si riferiscono rispettivamente a "trasmissione di informazioni" e "pacco", mentre le altre sono ancora in attesa di approvazione. L'articolo I“Xiaomi Express”aidiproviene da TuttoAndroid.