Cresce l’occupazione a maggio ed è record storico dal 1977

(Di martedì 2 luglio 2019) Il tasso di disoccupazione non è più a doppia cifra. Un fatto, per la prima volta dopo 7 anni si ferma al 9,9%. Ed èse si conta il numero di persone che dichiarano di avere un lavoro che sono 23 milioni 387 mila. E non sono state ai così tante dal. Sono i dati dell’ISTAT che scatta la fotografia del mondo del lavoro italiano e che vede in discesa anche i giovani senza posto. Pronta la reazione soddisfatta del vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, «sono felice di smentire questi chiacchieroni con i fatti», esclama rivolto alle opposizioni, rivendicando le misure messe in atto con il decreto Dignità. I commenti positivi non si limitano al Movimento Cinque Stelle. Anche la Lega plaude ai numeri dell’Istituto di statistica: «avanti così», dice l’altro vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Di dati «molto incoraggianti che ci danno ...

