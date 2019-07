Auricolari per comunicare prossime vittime da colpire su bus | 2 persone arrestate

romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2019) Roma – Come due 007, muniti di auricolare, si tenevano in contatto a distanza per individuare e scegliere leda derubare. Nei mezzi pubblici affollati potevanoindisturbati, tenendo le mani libere. Ma qualcosa per loro e’ andato storto, cosi’ due cittadini romeni di 33 e 24 anni sono stati scoperti e arrestati dai Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale. Entrambi senza fissa dimora, disoccupati, con precedenti, sono stati sorpresi a bordo della metropolitana linea A, alla fermata Termini, subito dopo aver asportato, con destrezza, il portafoglio ad una turista francese. I Carabinieri presenti a bordo del vagone della metropolitana per un apposito servizio preventivo, li hanno bloccati, recuperando l’intera refurtiva che e’ stata restituita alla cittadina francese. I due arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa ...

