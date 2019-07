Abbassare le tasse è possibile | l' Antitrust chiede una riforma fiscale europea

Altro che Abbassare le tasse : la pressione fiscale aumenta dello 0 - 3% - livello più alto dal 2015 : La pressione fiscale, nel primo trimestre del 2019, aumenta dello 0,3% e si attesta al 38%: livello più alto toccato dal 2015. Il confronto va effettuato con lo stesso trimestre degli anni precedenti e l'aumento è evidente. A rivelarlo sono i dati diffusi dall'Istat che mostrano anche un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil del 4,1%.Continua a leggere

Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini : “Abbassare le tasse richiede lavoro - non interviste” : Luigi Di Maio ha risposto a Matteo Salvini, che ha minacciato di lasciare il governo, sottolineando che "La Lega ha vinto le elezioni europee, non può continuare a dire che è colpa degli altri, sembra che stia all’opposizione e non al governo", mentre le tasse si abbassano "con il lavoro e non con le interviste sui giornali".Continua a leggere

Governo - vertice a Palazzo Chigi con Conte. Salvini : «Andiamo avanti» - Di Maio : «Priorità Abbassare le tasse» : L'atteso vertice a tre per chiarirsi e ripartire tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini è terminato dopo quasi due ore a...

Governo - due ore di vertice Conte-Di Maio-Salvini. Il leader del M5s : “La priorità adesso è Abbassare le tasse” : Si sono visti all’ora di cena: non accadeva da settimane. La campagna elettorale, il voto per le europee e il clima da regolamento dei conti del post elezioni avevano mantenuto lontani Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ma dopo l’ultimatum del premier, seguito subito dall’assicurazione dei due vice ad andare avanti, i tre sono finalmente tornati a sedersi allo stesso tavolo. Un vertice per rilanciare l’azione ...

Matteo Salvini dopo le europee : "La priorità è Abbassare le tasse. Flat tax costa 30 miliardi" : “Lo spread aumenta perché c’è chi tiene sotto scacco l’Italia e vuole che resti ancorata a regole vecchie. L’Italia ha un’economia sana”, Matteo Salvini commenta così l’aumento dello spread, che ha toccato quota 290, a due giorni dalle elezioni europee. E quelle che definisce “vecchie regole”, per il ministro dell’Interno vanno cambiate. “Gli italiani devono ...

Flat tax - Matteo Salvini al Movimento 5 Stelle : “Basta dire no - Abbassare le tasse è la priorità” : Matteo Salvini è fiducioso per il Consiglio dei ministri di oggi, durante il quale verrà discusso il decreto sicurezza bis. Il ministro dell'Interno, intervenendo al Forum ANSA, ha sottolineato l'importanza della Flat tax per rilanciare il Paese, spiegando il suo rammarico per "i no del Movimento 5 Stelle nelle ultime settimane".Continua a leggere

Salvini : voto del 26 per Abbassare tasse : 11.48 "Con il voto del 26 ridiscuteremo i vincoli europei per abbassare le tasse e rilanciare il lavoro.La proposta della Lega per la riduzione delle tasse è già pronta".Così il leader Lega,Salvini L'aumento dello Spread? "Stanno tentando gli ultimi colpi di coda perchè hanno capito che l'Ue può cambiare". M5S? "Mi piacerebbe non essere attaccato da quelli con cui governo. Faccio finta di non vedere,non sentire e non rispondo". Un governo con ...