Trump:bello stare con Kim,ci rivedremo

"E' statocon il presidente della Corea del Nord Kim Jong Un questo weekend". Lo ha scritto il presidente Usasu Twitter. "Abbiamo avuto un grande incontro,l'ho trovato molto bene ed era molto in forma. non vedo l'ora di rivederlo presto", ha aggiuntoche ha voluto sottolineare che " nel frattempo i nostri team si incontreranno per lavorare su alcune soluzioni a problemi persistenti e di lunghissimo termine.Ma non abbiamo, ma sono sicuro che alla fine ci arriveremo".(Di martedì 2 luglio 2019)