Traffico Roma del 01-07-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 01-07-2019 ore 10 : 00 : | | VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLAINA VERSO L’EUR CODE PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE E PROPRIO SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA NOMENTANA AL BIVIO CON LA A24 E DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN A CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 01-07-2019 ore 09 : 30 : | | VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLAINA VERSO L’EUR CODE PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE E PROPRIO SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA NOMENTANA AL BIVIO CON LA A24 E DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN A CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 01-07-2019 ore 09 : 00 : | | VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIMICINO A PARTIRE DA L’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLAINA VERSO L’EUR CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE E PROPRIO SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA NELLE DUE DIREZIONI , LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA LE ...

Traffico Roma del 01-07-2019 ore 08 : 30 : | | VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIMICINO A PARTIRE DA L’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLAINA VERSO L’EUR CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE E PROPRIO SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA NELLE DUE DIREZIONI , LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA LE ...

Traffico Roma del 01-07-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE E PROPRIO SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA . IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST E SULLA PONTINA DA ...

Traffico Roma del 01-07-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE E PROPRIO SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA . IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST E SULLA PONTINA DA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, ORA REGOLARE IL Traffico SULLA TANGENZIALE TRA VIA DELLE VALLI E LA VIA SALARIA, IN PRECEDENZA RALLENTATO A CAUSA DI UN INCIDENTE. TANGENZIALE CHE A PARTIRE DALLE 22 SARÀ CHIUSA AL Traffico IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. IL TRATTO CHIUSO: VIA DEI CAMPI SPORTIVI-BATTERIA NOMENTANA. SARANNO DI ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN CORSO I RIENTRI A Roma. Traffico SULLA Roma-CIVITAVECCHIA: CODE A TRATTI TRA CERVETERI E LA BARRIERA. SITUAZIONE SIMILE SULL’AURELIA TRA SAN NICOLA E PALIDORO. RALLENTATO IL Traffico SULLA Roma-FIUMICINO. SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL RomaNO E PRATICA DI MARE. POI PROVENENDO DA FIRENZE E DA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, DISAGI PER Traffico VERSO Roma MA ANCHE INCIDENTI. SULLA PONTINA CODE E RALLENTAMENTI TRA POMEZIA, CASTEL RomaNO E TOR DE CENCI; OLTRE AL Traffico, INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO SUL RACCORDO ANULARE CODE NEL TRATTO LAURENTINA-APPIA IN DIREZIONE DEL BIVIO PER LA A1 Roma-NAPOLI. C’È UN ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, LUNGHE CODE SULLA PONTINA. PER UN INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI SI PROCEDE IN FILA VERSO Roma DA DOPO POMEZIA NORD. FILE DI CIRCA 7 KM. IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SUL MURO TORTO, ALL’INTERNO DEL TUNNEL TRA PORTA PINCIANA E PIAZZA FIUME QUINDI VERSO LA NOMENTANA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, NON CI SONO DISAGI SULLE STRADE DI Roma, SCORREVOLE IL Traffico. A FONTE NUOVA PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSO UN TRATTO DELLA NOMENTANA. DEVIATI I BUS DELLA LINEA 337 PRUDENZA, ILLUMINAZIONE SCARSA, NELL’ULTIMO TRATTO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-SALARIA ALLA BASILICA DI ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 14:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIALE TRASTEVERE ALL’ALTEZZA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE CI SONO RALLENTAMENTI NELL’AREA CIRCOSTANTE, ED È TEMPORANEAMENTE INTERROTTO IL SERVIZIO DEI TRAM 3 E 8. NON STA INVECE AL MOMENTO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 13:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ALLA BALDUINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO LABRIOLA. AL PRENESTINO LABICANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA ANAGNI ALL’ALTEZZA DI VIA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 12:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ALLA BALDUINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO LABRIOLA. ALL’INFERNETTO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE DI CASTEL PORZIANO ALL’ALTEZZA DI VIA ...