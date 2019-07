Tacconi | ' De Ligt possibile acquisto fatto da CR7 | il portoghese vuole vincere'

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Si attendono importanti ufficializzazioni per la Juventus, su tutte quella di Adrien Rabiot, che dopo le visite mediche firmerà il contratto con i bianconeri, quattro anni a sette milioni di euro a stagione, ulteriore costo la commissione per la mamma procuratore che dovrebbe essere di circa sette milioni di euro più bonus. L'attesa principale dei tifosi bianconeri però riguarda ilarrivo del centrale olandese dell'Ajax De, artefice principale dell'eliminazione della Juventus ai quarti di finale di Champions League. Il nazionale olandese dovrebbe arrivare per circa 70 milioni di euro più bonus e dovrebbe sottoscrivere un contratto di cinque anni a sette-otto milioni di euro più bonus, che potrebbero portarlo a guadagnare dodici milioni di euro a stagione. Dell'arrivo di Deha parlato anche l'ex portiere bianconero Stefano, che a TMW Radio, ha sottolineato ...

