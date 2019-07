Orrore in Libia | migranti rinchiusi tra la spazzatura | 22 i morti

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Sarebbero 22 le persone morte di fame e di sete. La situazione descritta è a dir poco drammatica: in una prigione gestita dalle milizie libiche a Zintan, sembra che isiano statiin un hangar colmo die vermi. Ora i sopravvissuti accusano l'Onu di non aver fatto nulla, ma l'Unhcr respinge le accuse, dichiarando di non essere potuta entrare in alcune parti del centro di detenzione. L'di Zintan Le condizioni deidetenuti a Zintan sembrano essere qualcosa di disumano. Secondo alcuni testimoni i reclusi dovevano dividersi in un giorno un paio di secchi d'acqua e un solo pasto. A quanto risulta, all'interno di quella struttura vi sarebbero detenute ben 700 persone, per la maggior parte eritrei. Sino all'inizio di giugno costoro eranoin un hangar soffocante, trae vermi, e a conferma di ciò vi sono i video e le foto che sono ...

