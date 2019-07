Nomine Ue | tutto rinviato a domani Macron | “Un fallimento” Merkel | “Non c’è

ilfogliettone

(Di lunedì 1 luglio 2019). Ripartirà alle 11, il negoziato sulle nuoveper i vertici delle istituzioni Ue. Iniziato ieri sera attorno alle 19 è stato sospeso stamane dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk che lo ha riconvocato peralle 11, per l'appunto. Il presidente francese, Emmanuel, uscendo dal vertice Ue, parla di "fallimento". "Abbiamo finito questa giornata con quello che si puo' chiamare un fallimento, perche' non e' stato trovato un accordo e credo che abbiamo dato un'immagine molto negativa dell'Europa - chiosa-. Nessuno puo' essere contento" di questo risultato "dopo tante ore. Questo fallimento e' dovuto alle divisioni, da una parte in seno al Partito popolare europeo, e dall'altro lato divisioni geografiche in seno al Consiglio".Per Angela, "non siamo andati al voto perche' nessun candidato avrebbe avuto la maggioranza". ...

