Luca Onestini | gli auguri a Ivana Mrazova | “Posso sentirmi un toy boy”

lanostratv

(Di lunedì 1 luglio 2019)compie gli anni: la divertente dedica diL’amore traè nato qualche anno fa sotto l’occhio indiscreto delle telecamere del Grande Fratello, ma da allora la loro storia prosegue a gonfie vele. L’ex tronista di Uomini e Donne, nelle scorse ore, non ha mancato di ricordare, in occasione del compleanno della modella, come da allora il loro amore non abbia fatto altro che crescere, il tutto ovviamente condito con un pizzico di ironia., infatti, non ha fatto una dedica qualunque alla sua compagna, tutt’altro: essendo più piccolo della sua fidanzata, ma soltanto di sei mesi, ha finito con il prenderla in giro definendola come una milf e lui il suo toy boy. Buon compleanno amore mio +27. Ps per altri sei mesi possoun “Toy Boy” ha ironizzato, prendendo in giro, in ...

carmenFashionCr : Luca Onestini, auguri da brivido per Ivana. La risposta della modella - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 2”: GLI AUGURI DI LUCA ONESTINI PER IL COMPLEANNO DELLA FIDANZATA IVANA MRAZOVA.. “OGGI E’ UNA… - luca_onestini : RT @Imshadowlu: E poi non venite a dirmi che le forze dell'ordine si difendono solamente, perché quel ragazzo aveva in mano una cazzo di ba… -