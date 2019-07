I dati sul lavoro e le proteste a Hong Kong

Il disastro gialloverde visto con i dati (positivi) sul mercato del lavoro : Con il 9,9 per cento registrato a maggio il tasso di disoccupazione italiano torna sotto il 10 per la prima volta dal 2012. La perdita della doppia cifra ha un significato anche simbolico, così come “notevole” viene definito dall’Istat il risultato su base annua, di 192 mila posti di lavoro in più (

F1 - GP Austria 2019 : risultati e classifica prove libere 2. Leclerc primo - Bottas distrugge la Mercedes - Hamilton e Vettel attardati : Charles Leclerc ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha siglato il crono di 1:05.086 con le gomme medie e ha così avuto la meglio su Valtteri Bottas di tre decimi (su soft) e sul sorprendente Pierre Gasly al volante della Red Bull. Sebastian Vettel è soltanto ottavo a 0.785 ma il tedesco ha montato le gomme hard proprio mentre Lewis Hamilton è quarto a 0.443 ...

Facebook aggiorna i termini di servizio e rassicura sul trattamento dei dati e sulle proprietà intellettuali : Facebook ha pubblicato un aggiornamento dei termini di servizio, con cui mira a una maggiore trasparenza illustrando quattro novità che entreranno in vigore dal prossimo 31 luglio. Al primo punto una precisazione sulle fonti di guadagno: gli utenti non pagano il servizio e i prodotti dell’azienda perché il denaro proviene dalla vendita di annunci pubblicitari. Altro aspetto di interesse comune è quello relativo alla proprietà ...

Fitbit avvia la partnership con Cardiogram per migliorare i dati sulla frequenza cardiaca : Cardiogram è un'app in grado di monitorare finemente l'attività cardiaca riconducendola ai vari contesti L'articolo Fitbit avvia la partnership con Cardiogram per migliorare i dati sulla frequenza cardiaca proviene da TuttoAndroid.

Meteo - il picco dell’ondata di caldo africano sull’Italia : temperature percepite di +48°C al Nord [dati] : L’ondata di caldo africano che sta stringendo nella sua morsa l’Italia (e anche gran parte dell’Europa) ha fatto innalzare vertiginosamente le temperature massime con valori mediamente attorno ai +40°C. La situazione è ancora più complessa se si considerano le temperature percepite, che risentono di diversi fattori, tra cui l’umidità: secondo i dati ufficiali dell’Aeronautica Militare, si registrano picchi di +48°C ...

Clima - tutti i dati dell’ISPRA sul 2018 in Italia : caldo senza precedenti e maltempo estremo con il ciclone “Vaia” : caldo, con nuovi record della temperatura media annuale e della media annuale della temperatura minima giornaliera, eventi meteorologici estremi – numerosi ed in alcuni casi eccezionali – che hanno interessato diverse aree del nostro Paese; queste le caratteristiche del Clima in Italia nel 2018, estratte dal Rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente “Gli Indicatori del Clima in Italia nel 2018”, da oggi ...

Cyberattacco al JLP della NASA : rubati dati sulla missione Curiosity su Marte : Cyberattacco al Jet Propulsion Laboratory della NASA, per mezzo di un mini-computer da 35 dollari, il Raspberry Pi: l’hacker è riuscito a rubare circa 500 megabyte di dati, inclusi due file della missione Mars Science Laboratory, che gestisce il rover Curiosity su Marte. E’ accaduto nel 2018 ma l’attacco è stato scoperto solo dopo alcuni mesi: in corso un’indagine per scoprire l’autore che, secondo il rapporto ...

Criminalità in Italia - i veri dati sui detenuti stranieri (e sulle nostre paure) /2 : Continua da qui Passando ad analizzare i detenuti presenti nelle carceri Italiane (Tab. 5) risulta che l’incidenza dei detenuti stranieri sul totale (Italiani e stranieri) nel periodo 2010-2018 è diminuita dal 36,7% al 34%, confermando quel trend che mostra un decremento della popolazione carceraria (complessivamente -12,2%), cui fa riscontro un calo molto più consistente di quella straniera (-18,8%), rispetto a quella dei nostri connazionali ...

Mondiale femminile di calcio su Twitter : i dati sulle conversazioni : L’emozione per ogni goal, la felicità per la vittoria e i momenti che segnano record mondiali: il Campionato Mondiale di calcio femminile ha unito tutti i fan su Twitter per condividere tutti i momenti più esaltanti. Dal momento che la Fase a Gironi è terminata, Twitter ha aggiornato i dati sullo svolgimento delle conversazioni sulla piattaforma dall’inizio del Campionato. Le migliori partite La partita tra Stati Uniti e Thailandia è stata ...

Consob - Savona ai mercati : “Pregiudizi su Italia. Sospetti sull’insolvenza del debito infondati - non si tiene conto dei risparmi” : I giudizi espressi da enti sovranazionali sull’Italia spesso sono “pregiudizi” e non tengono conto della ” forza competitiva delle nostre imprese” e del “nostro buon livello di risparmio“. Comincia così il primo discorso ai mercati di Paolo Savona da presidente della Consob. L’ex ministro per gli Affari Europei, che Luigi Di Maio e Matteo Salvini volevano al Tesoro, da Palazzo Mezzanotte, sede ...

Meteo Milano - FOCUS sulla Primavera 2019 : Maggio freddo e piovoso - ma è stata una stagione calda [dati] : Una temperatura media di +14.6°C, superiore ai 14.2°C tipici del periodo, e 200mm di pioggia contro i 252mm corrispondenti al CLINO, la media del trentennio di riferimento*. Sono questi i dati che hanno caratterizzato a Milano la Primavera Meteorologica – stagione compresa tra il 1° marzo e il 31 Maggio 2019 – secondo le rilevazioni della centralina di Milano Centro (presso la sede centrale dell’Università degli Studi di ...

Caldo tropicale sull’Italia - temperature incredibili : aria asfissiante - neanche all’Equatore… [dati] : E’ un’altra giornata caldissima sull’Italia, soprattutto (ma non solo) al Centro/Sud. Impressionanti le temperature minime (!!!) della scorsa notte e di stamattina, non soltanto sulle coste (fino a +28°C in Calabria e Sicilia), ma anche nelle zone interne (spiccano i +26°C di Enna a 930 metri sul livello del mare e i +23°C di Campobasso, a 700 metri sul livello del mare, in entrambi i casi circa 15°C sopra le medie del ...

Ballottaggi 2019 - affluenza ore 12 : per i primi dati è del 17% (in calo sul 1° turno) : Urne aperte dalle ore 7 in 136 comuni d’Italia. Circa 4,5 milioni di italiani sono chiamati a scegliere il sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale nei Ballottaggi delle elezioni amministrative del 26 maggio. Alle elezioni per i Ballottaggi alle ore 12 (dati di tutti i 134 comuni delle regioni a statuto ordinario) ha votato il 17,49% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno (21,21%). L'articolo Ballottaggi 2019, affluenza ore 12: ...

Ballottaggi 2019 - affluenza ore 12 : per i primi dati è del 16% (in calo sul 1° turno) : Urne aperte dalle ore 7 in 136 comuni d’Italia. Circa 4,5 milioni di italiani sono chiamati a scegliere il sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale nei Ballottaggi delle elezioni amministrative del 26 maggio. Alle ore 12 secondo i primi dati (circa metà dei 134 comuni delle Regioni a statuto ordinario) diffusi dal sito del ministero dell’Interno ha votato il 16,07% degli aventi diritto, in calo rispetto al primo turno del 26 maggio ...