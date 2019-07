Gazzetta | Decisiva la presenza di Manolas a Montecarlo per chiudere col Napoli

ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019) Dopo che ieri sera in tarda serata è arrivato l’annuncio dell’AsRoma del trasferimento dial, si è finalmente tirato un sospiro di sollievo da parte dei tifosi, ma anche degli uomini impegnati nelle trattative che negli ultimi grioni avevano avuto non poco da fare. Come rivela l’edizione odierna delladello Sport fondamentale per poterentro ieri l’accordo è stata ladello stesso difensore greco, colato anella giornata di ieri. “Sabato ci sono stati momenti duri da superare. Poi la volontà di venirsi incontro. E alla fine è stataanche ladello stesso, arrivato ieri”. L'articololadipercolilsta.

