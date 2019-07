Dolunay | spoiler al 12 luglio | la moglie di Hakan intenzionata a procedere con l' aborto

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Prosegue l'appuntamento con la soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che vede la regia di Cagri Bayrak. Glidegli episodi dall'8 al 12rivelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Bulut. Il bambino vivrà un momento di crisi e non riuscirà a ritrovare la serenità dopo la sentenza definitiva del giudice che l'ha costretto a vivere con gli zii. Il ragazzino non sarà in grado di accettare questa decisione e finirà per fare una pazzia dopo aver sentito la mancanza di Ferit con il quale ha un rapporto speciale. L'Aslan e la collaboratrice dovranno fare i conti con la notizia della sparizione di Bulut che li farà cadere nello sconforto. L'imprenditore, però, si dirà sicuro di sapere dove possa trovarsi il nipote pensando cosa abbia in mente il bambino. Il dottor Aslan alle prese con le pesanti accuse ricevute daFerit dovrà gestire le pressioni ...

