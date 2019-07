Commissione europea | Giuseppe Conte ferma Matteo Salvini sulle nomine | Scelgo io

Perde quota la candidatura di Timmermans alla Presidenza della Commissione europea : I leader dell'Ue tornano a riunirsi, per la terza volta, con l'intento di scrivere il primo capitolo dell'Europa post Jean-Claude Juncker, nominando il suo successore alla guida della Commissione. Il favorito sembrava, grazie anche agli accordi presi dall'altra parte del globo al G20 di Osaka, l'olandese Frans Timmermans, candidato dei socialdemocratici (S&D), e già primo vicepresidente della Commissione. Ma a Bruxelles il confronto è ...

Università : la Commissione europea premia Padova : Padova, 27 giu. (AdnKronos) - Un’alleanza fra sette prestigiosi atenei europei che punta ad aprire nuovi scenari nella cooperazione universitaria. Poco più di sei mesi dalla firma istitutiva – era il 27 novembre 2018 – Arqus, il progetto che coinvolge, oltre all’Università di Padova, gli atenei di B

Università : la Commissione europea premia Padova (2) : (AdnKronos) - "Sono lieto di vedere la determinazione dei primi 17 consorzi di Università europee, che fungeranno da modelli per gli altri in tutta la comunità Europea – afferma Tibor Navracsics, commissario all’istruzione dell’Unione Europea –. Permetteranno alle prossime generazioni di studenti di

Sea Watch - assist della Commissione europea alla ong : "Risolvere subito" - Europa contro Salvini : Dopo la Corte Europea di Strasburgo - che ha chiesto novità importanti entro il pomeriggio - in favore di Sea Watch e dunque contro le leggi italiane, ecco scendere in campo la Commissione Europea, che lancia il suo personalissimo assist alla ong e alle organizzazioni umanitarie. A parlare è stata l

Koldinda Kitarovic - una leader senza euro a capo della Commissione europea : I 28 capi di Stato e di governo della Unione europea continuano a trattare. Il braccio di ferro sulla nomina dei presidenti di Commissione, Consiglio europeo e Banca Centrale europea più quella del "ministro" degli esteri e responsabile della politica di sicurezza è destinato a durare per molto temp

Forse stasera sapremo chi guiderà la Commissione Europea : A Bruxelles è in programma il vertice dei capi di stato e di governo europei, nel quale si tenterà di trovare un delicato incastro

Crediti deteriorati in calo secondo la Commissione europea nel terzo trimestre 2018 : secondo quanto riportato dal comunicato stampa emanato dalla Commissione Europea, l'impegno significativo promosso dagli operatori bancari europei, secondo gli indirizzi forniti dai regolatori, starebbe dando i suoi frutti. Nel periodo che va dal secondo trimestre del 2014 al terzo trimestre del 2018, lo stock di Crediti deteriorati presenti nei bilanci delle banche dei paesi dell'Unione Europea è calato di oltre il 50%. Nel commentare i dati, ...

Unione europea - Manfred Weber perde altri consensi : Visegrád non lo appoggerà come presidente della Commissione : Manfred Weber, il candidato di punta del Partito popolare europeo alla presidenza della Commissione, continua a perdere consensi. Mentre è in giro per l’Europa a chiedere appoggio ai vari leader che siedono al Consiglio Ue, nella speranza di raggiungere quella maggioranza qualificata (55% dei membri che esprimano almeno il 65% della popolazione europea) che manderebbe la sua candidatura all’approvazione, a maggioranza assoluta, del ...

Presidente Commissione europea : Merkel candidata ideale della Francia : Presidente commissione europea: Merkel candidata ideale della Francia Chi succederà al lussemburghese Jean-Claude Juncker? È una delle principali questioni da risolvere in seno all’Unione europea. Le elezioni europee del 26 maggio non sono state altro che l’inizio, di fatti, della riorganizzazione dell’apparato comunitario. Dopo la ricomposizione del Parlamento – che sì cambia, ma non in maniera così drastica da ...

Commissione europea - confermato Valdis Dombrovskis : il rigorista che odia l'Italia : La nuova Europa continuerà ad odiare l'Italia. Una doccia gelida per il governo gialloverde, arrivata con la designazione da parte del governo lettone di Valdis Dombrovskis come commissario per la prossima Commissione Europea. La notizia è stata fatta trapelare dall'Agi. A stretto giro di posta è ar

Procedura infrazione Ue - la risposta di Palazzo Chigi e Giuseppe Conte alla Commissione europea : Attraverso una lunga nota, la presidenza del Consiglio ha risposto alla Commissione europea e alla richiesta di aprire una Procedura d'infrazione. Pur dicendosi pronto al dialogo, Palazzo Chigi comunica le sue stime sull'economia italiana, sostenendo che l'indebitamento netto nel 2019 sarà più basso di quanto previsto dall'Ue, fermandosi al 2,1% del Pil.