Caso Rackete | il pm ha richiesto la convalida d' arresto

(Di lunedì 1 luglio 2019) Oggi si terrà l'udienza didell'di Carola: "Volevo solo salvare vite umane", si difende la comandante della Sea Watch 3. Critiche da Germania e Francia secondo cui "l'Italia rende tutto più isterico". "Manderemo i barconi a Marsiglia", risponde Salvini. Intanto ieri sera 46 migranti sono sbarcati a Pozzello in Sicilia e 30 a Lampedusa. Il pm halad'Il pubblico ministero halad'per Carolache in queste ore, in una casa sconosciuta di Lampedusa, attende di comparire avanti al giudice delle indagini preliminari: il confronto è fissato ad Agrigento per oggi alle ore 15.30. "È ovviamente molto provata", dichiara il legale di Carola, "ma si dimostra lucida e molto forte. Continua ad affermare di aver salvato delle vite umane in modo legittimo", chiarisce l'avvocato, spiegando come la sua assistita si ...

riotta : Caro presidente Conte che errore gestire il caso #SeaWatch come uno spot violento da film di Tarantino. Questa Ital… - robertosaviano : Carola Rackete non scappa di fronte alla giustizia pur di portare a terra le persone salvate dalla #SeaWatch3. Matt… - Ambra21899516 : RT @Kjlleus50: Conte: “Disobbedienza civile? No è stato ricatto politico” Finalmente un Presidente con la schiena dritta e con il coraggio… -