quotidianodiragusa

(Di lunedì 1 luglio 2019) Per venire incontro alle esigenze familiari durante il periodo delleestive, il gruppo assicurativoapre le porte Torre

quotidianodirg : Allianz, bambini in ufficio con mamma o papà per le vacanze scolastiche - RZurla : RT @VanityFairIt: Il progetto si chiama «Allianz Time with Kids»: da giugno a settembre, i bambini possono andare in ufficio con i genitori… -