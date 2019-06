Wimbledon – Murray trova la compagna per il doppio misto | Serena Williams dice ‘sì’

sportfair

(Di domenica 30 giugno 2019) Andyha finalmenteto laper ildi: il tennista scozzese farà coppia conAndygiocherà ildi! Il tennista scozzese ha finalmenteto la suadopo tanti rifiuti. Ashleigh Barty, neo numero 1 al mondo, gli aveva detto di no, così come la francese Kiki Mladenovic, fidanzata di Dominic Thiem. Maria Sharapova si era detta disponibile, ma a causa della squalifica per doping che ha ‘macchiato’ il suo passato, Andy, sempre molto sensibile a questi argomenti, ha preferito declinare l’offerta. Il fatidicoè arrivato dache, nonostante le condizioni fisiche non proprio ottimali ha accettato l’invito: “sono disponibile, ora mi sento molto meglio. Vediamo come starà il ginocchio”.L'articololaper il...

