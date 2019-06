ilfogliettone

(Di domenica 30 giugno 2019) Due giovani albanesi sonola notte scorsa alle porte di Piacenza dopo essere statida un'auto guidata da una donna davanti allaVillage. Le vittime, due amici di 20 e 22 anni, stavano camminando alle 3 di notte lungo la statale 45 quando sono stati falciati da una Renault Twingo guidata da una 30enne piacentina. L'auto e' poi finita fuori strada 250 metri piu' avanti ed e' andata distrutta, hanno riferito i giornali locali.La donna e' stata arrestata con l'accusa di duplice omicidio stradale: dagli esami del sangue eseguiti al pronto soccorso, dove era stata portata in stato di choc, e' emerso che aveva un tasso alcolico di 2,44 grammi per litro, ben quattro volte superiori al consentito. I due giovani pedoni, sbalzati a decine di metri uno dall'altro, non hanno avuto scampo. La 30enne che era alla guida ha riportato alcune contusioni ed e' stata ricoverata ...

ilfogliettone : Travolti all'uscita dalla discoteca, morti due 20enni - - infoitinterno : Piacenza, due ragazzi di 20 e 21 anni morti travolti da un'auto all'uscita dalla discoteca - LaPresse_news : Piacenza, due ragazzi travolti e uccisi da un'auto all'uscita di una discoteca -