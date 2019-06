Sassari calcio Latte Dolce | confermato Tony Gianni | il problem solver FOTO

Sassari calcio Latte Dolce - altra conferma : Alessandro Lai resta in Sardegna : Spiderman Homecoming è l’evoluzione della specie, una delle ultime pellicole che raccontano su schermo Peter Parker e il suo alter ego in forma d’Uomo Ragno. Il Sassari Calcio Latte Dolce, in vista della prossima stagione, oltre all’esperienza dell’Uomo Ragno per eccellenza (Pierpaolo Garau) potrà contare ancora una volta sul talento del giovanissimo Alessandro Lai, arrivato in corsa a Sassari la scorsa stagione ...

Sassari calcio - il primo innesto è Daniele Molino : Su un telaio già infarcito di preziose riconferme il Sassari calcio Latte Dolce piazza il primo grande innesto e regala a mister Stefano Udassi una preziosa soluzione d’attacco, duttile ed efficace che corrisponde al nome di Daniele Molino. Originario di Ovilò, Tempio (serie D) e Torres (C2) sono le esperienze trampolino che lo proiettano alla ribalta del professionismo. Gioca a Cesena, Sorrento, Alghero, Tavolara, Savona, Casale, ...

Sassari calcio Latte Dolce e il capitano Marco Cabeccia ancora insieme : Il capitano coraggioso, Marco Cabeccia, non soltanto non ha mai abbandonato la nave in queste sue due stagioni passate al Sassari Calcio Latte Dolce ma l’ha condotta in porto assieme ad un equipaggio di pari nel tormentato mare dei playoff, arrivando sino al traguardo rappresentato dalla prima storica finale disputata in serie D dal club biancoceleste. Difensore, nato a Sassari il 25 maggio del 1987, è la quinta pedina dello ...

Sassari calcio : confermato Pierpaolo Garau - l’uomo ragno : L’uomo ragno, Pierpaolo Garau, continuerà a difendere la porta biancoceleste e ad essere un fondamentale punto di riferimento e d’esempio per i giovani portieri del club sassarese. Il Sassari calcio Latte Dolce ha scelto di riconfermare il suo numero uno dopo un altro campionato di sacrificio e prestazioni importanti offerte al campo dal veterano e colonna del progetto. Portiere, nato a Sassari l’11 luglio del 1983, è la ...

Sassari calcio Latte Dolce - arriva la conferma di Nicolò Antonelli : Il re Leone, Nicolò Antonelli, continuerà a ruggire in maglia biancocleeste. La società ha riconfermato il giocatore dopo lo straordinario anno appena concluso (annata d’esordio in maglia sassarese), premiando approccio al progetto, inserimento nel gruppo, spirito e rendimento. Difensore, nato a Genova il 24 aprile 1990, è la prima pedina dello scacchiere biancoceleste 2019-’20. Stay tuned.. Nicolò Antonelli, difensore del ...

Sassari calcio Latte Dolce : palla a mister Stefano Udassi - presentazione semifinale playoff contro Trastevere : Il Sassari calcio Latte Dolce vive la sua prima storica antivigilia playoff di serie D. Una antivigilia di lavoro, serena, carica e senza proclami, in linea con l’approccio e l’atteggiamento tenuto nel corso dell’intera stagione da una squadra che si è scoperta protagonista – con merito – di un campionato che in partenza sembrava essere solo affar d’altri. Ma se con tutto l’entusiasmo possibile tutte le parti ...

