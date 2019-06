Porto Cesareo | rimasero feriti nell' esplosione di una villetta | morti zio e nipote

Blastingnews

(Di domenica 30 giugno 2019) Alla fine Franco Fanizza e Massimo Fanizzi, rispettivamente di 62 e 43 anni, zio il primo eil secondo, non c'è l'hanno fatta. I due parenti sono spirati ieri mattina presso l'ospedale "Antonio Perrino" di Brindisi, dove erano ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati in gravissime condizioni, dopo che un', il 21 giugno scorso, aveva semidistrutto unaal mare situata a, nel leccese, la quale sarebbe stata occupata da alcuni turisti, che l'avevano presa in affitto. Quella mattina i due uomini si erano recati presso l'immobile per controllare che tutto fosse regolare, visto che di recente quest'ultimo era stato ristrutturato, proprio per metterlo a disposizione dei numerosi turisti che ogni estate affollano il Salento. Al momento del dramma gli affittuatari dell'edificio si trovavano in spiaggia, e quindi solo per una questione di fortuna ...

