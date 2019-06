La Germania si stringe a Carola Rackete Il presidente Steinmeier critica l' Italia

huffingtonpost

(Di domenica 30 giugno 2019) Iltedesco Frank-Walterl’per l’arresto della comandante della Sea Watch,. Già ieri Berlino aveva commentato l’arresto attraverso il capo della diplomazia Heiko Maas, sottolineando che “soccorrere vite in mare non può essere criminalizzato”.Oggi a muoversi è iltedesco, intervistato dalla Zdf. “Può darsi che ci sia una legislazionena su quando una nave può entrare in porto e quando no, e può anche essere che ci siano reati amministrativi o reati penali. Tuttavia l’non è uno Stato qualsiasi, è al centro dell’Ue, è uno Stato fondatore dell’Ue. Ed è per questo che ci aspettiamo che affronti un caso del genere in modo diverso. Coloro che salvano vite umane non possono essere ...

