Champions in TV | accordo Sky-Mediaset | alcune gare andranno in chiaro

Champions League - accordo Sky-Mediaset per le partite in chiaro : tutti i dettagli : accordo raggiunto tra Sky e Mediaset per 16 partite in chiaro delle prossime due edizioni della Champions League. Rai a mani vuote. A confermarlo è l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui manca soltanto l’assenso dell’UEFA, che è solo una formalità. Già martedì Mediaset presenterà i palinsesti per la prossima stagione e potrebbe annunciare ufficialmente l’accordo. E’ stata respinta per ...

Perde terreno la RAI per la Champions League : accordo tra Sky e Mediaset sullo sfondo? : La RAI ha provato a dire la sua sulla trasmissione della Champions League presentando un ricorso contro Sky, che il Tribunale di Milano ha deciso di non prendere in carico la questione per una pronuncia d'urgenza, non essendosi presentati i requisiti per poter affrontare subito la vicenda. Il ricorso era stato intrapreso dalla prima emittente italiana lo scorso maggio affinché potesse avvalersi del diritto di trasmissione delle partite in ...

Mediaset verso l’accordo con Sky per la Champions : È attesa a breve la definizione dell’accordo tra Sky e Mediaset che farà tornare sui canali del Biscione le partite in chiaro della Champions League. Secondo quanto riportato da Radiocor, l’intesa tra il gruppo americano, che è titolare di tutti i diritti per il torneo calcistico, e Cologno Monzese dovrebbe avere durata biennale e partire […] L'articolo Mediaset verso l’accordo con Sky per la Champions è stato realizzato ...

Gigi Buffon non rinnova col Psg "di comune accordo" : addio dopo un anno - sfuma il sogno-Champions : Finisce dopo una stagione l’avventura di Gigi Buffon al Paris-Saint Germain. Lo ha annunciato il club francese con una nota sul proprio sito ufficiale nella quale spiega che il contratto con il 41enne portiere in scadenza il prossimo 30 giugno non sarà rinnovato di comune accordo. Parabola brevissim