Caos in Sudan:morti durante le proteste

Almeno 7e 200 i feriti. Questo è il bilancio delle manifestazioni in tutto ilnel 30° anniversario del golpe che portò al potere l'ormai deposto presidente Omar al Bashir. Il Paese africano reclama democrazia e governo affidato ai civili:nella capitale Khartum e in altre città a meno di un mese dalla stragela dispersione del sit-in davanti al quartier generale delle forze armate che in aprile hanno spodestato l'autocrate. Migliaia in piazza a protestare contro i militari: la polizia spara.(Di lunedì 1 luglio 2019)