Scuola | concorsi riservati e Pas in alto mare | dal 1° settembre fino a 150 mila Mad

Scuola - Pas pure ai prof di ruolo : intesa anche sui concorsi - ma niente GaE ai vincitori : I Percorsi abilitanti speciali (Pas) saranno aperti anche ai docenti di ruolo della Scuola. E' questa una delle novità in conseguenza dell'accordo, in attesa che diventi norma, tra Governo e sindacati sul piano di reclutamento dei docenti nella Scuola, in particolar modo degli insegnanti precari con alle spalle almeno 36 mesi di servizio. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, infatti, martedì scorso il Ministro dell'Istruzione Marco ...

Rottamazione delle cartelle verso la terza edizione e arrivano i concorsi della Scuola : Si avvia verso la terza edizione la cosiddetta «Rottamazione delle cartelle esattoriali» lo strumento che salverà gli italiani dalle cartelle esattoriali non pagate. Le due precedenti edizioni hanno già consentito a milioni di famiglie di fare pace con il fisco. Il Governo Conte e la maggioranza giallo-verde stanno per decidere sulla riapertura dei termini per il pagamento bonario delle cartelle. Intanto arrivano i dati dell’Agenzia delle ...

Scuola - nuovi maxi-concorsi per 70mila posti : c'è l'accordo (ma restano i dubbi) : Il tavolo tra il ministro Bussetti e le organizzazioni sindacali segna passi avanti sul tema del reclutamento e del...

Scuola - OK Miur-sindacati sul reclutamento docenti : Bussetti dà il via ai concorsi ‘Bandiremo quasi 70mila posti’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato un post su Facebook all’interno del quale ha annunciato la firma dell’intesa tra il Governo e i sindacati in merito alla questione del reclutamento docenti. ‘L’accordo raggiunto oggi con le Organizzazioni Sindacali – si legge nel post – è frutto del serio lavoro che abbiamo condotto in queste settimane. Un confronto franco che porterà alla stesura di ...

Il ministro Bussetti annuncia nuovi concorsi per 70 mila posti nella Scuola : Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali sul tema del reclutamento e del precariato nella scuola. L'accordo è stato chiuso nell'ambito di uno dei tavoli tematici attivati a seguito dell'Intesa siglata lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro Marco Bussetti. "L'accordo raggiunto oggi - ...

Bussetti annuncia concorsi per quasi 70 mila posti nella Scuola : “Bandiremo due concorsi per la scuola secondaria, fra straordinario e ordinario, per quasi 50mila posti. Altri 17.000 sono quelli del concorso ordinario per infanzia e primaria. Nei prossimi mesi, dunque, bandiremo quasi 70.000 posti nella scuola”. Lo annuncia il ministro dell’istruzione Marco Bussetti al termine dell’incontro con i sindacati della scuola. Sono previste misure straordinarie per il reclutamento dei precari ...

Scuola - accordo con i sindacati. Bussetti : concorsi per 70mila posti : «Nei prossimi mesi, dunque, bandiremo quasi 70.000 posti nella Scuola». Lo annuncia il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, dopo aver raggiunto l’accordo con le Organizzazioni Sindacali sul tema del reclutamento e del precariato nella Scuola. L’accordo è stato chiuso nell’ambito di uno dei tavoli tematici attivati a seguito dell’Intesa siglata...

Scuola - precariato ultime notizie : Bussetti annuncia ‘2019 come l’anno dei concorsi’ ma qualcosa non torna : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’, ha ribadito come siano in arrivo i concorsi ordinari per la Scuola dell’infanzia e primaria e per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con questo annuncio il ministro vorrebbe lasciar intendere che il 2019 verrà ricordato come l’anno dei concorsi, quello della svolta nei confronti dell’annosa ...

Scuola - precariato e reclutamento ultime notizie : ora tocca ai vincitori concorsi e ai docenti di ruolo : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha dato il proprio assenso alle ‘misure uniche e straordinarie per la stabilizzazione del precariato storico e sì a percorsi abilitanti aperti a tutti coloro che hanno acquisito adeguata esperienza, con selezione in uscita come nel 2013.’ Ministro Bussetti apre ai precari ‘storici’: Snals ‘Bene, ma non basta’ Il segretario generale dello Snals-Confsal, Elvira ...

Scuola - via libera ai concorsi per 17mila insegnanti : Buone notizie per gli aspiranti insegnanti. C'è l'ok del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, alle procedure per il reclutamento di quasi 17 mila nuove maestre....

Concorsi Scuola - proposta sindacati : 55.604 docenti precari per 25.000 cattedre col PAS : In queste ultime settimane il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha incontrato più volte i sindacati della scuola per discutere sul problema del precariato storico che da tanti anni affligge il nostro Paese. In particolare i sindacati stanno cercando di ottenere dei vantaggi per i docenti che hanno un’esperienza pluriennale nel mondo della scuola, ma ancora non sono riusciti ad ottenere il ruolo. Il requisito fondamentale per accedere a ...

Scuola - salvi i 50mila insegnanti dei concorsi straordinari : La Corte costituzionale ha deciso che la partecipazione ai concorsi straordinari di circa 50mila candidati all'insegnamento nella Scuola secondaria è legittima, contrastando il Consiglio di Stato che aveva espresso riserve su un decreto che prevedeva un trattamento vantaggioso nel reclutamento speciale dei docenti fra coloro che sono titolari di abilitazione o di un dottorato di ricerca.Continua a leggere

Scuola - concorsi docenti : come cambieranno : Il governo starebbe pensando di apportare modifiche allo svolgimento dei prossimi concorsi rivolti ai docenti. Ciò in quanto, data l’intenzione di procedere ad oltre 33mila assunzioni straordinarie, si vuole rimettere mano alle modalità di selezione mantenendo il criterio dei test preselettivi in luogo della semplice prova scritta. L’infografica seguente mostra la ripartizione dei posti in base al grado di Scuola. I cambiamenti allo ...

Scuola - Consulta : “I concorsi riservati non sono incostituzionali”. Salvi 150mila posti : Fuori i dottori di ricerca. E, soprattutto, niente illegittimità costituzionale. I concorsi riservati della Scuola sono Salvi e con loro i circa 100-150mila posti in palio: i ricorsi presentati contro gli ultimi bandi rischiavano di mettere in ginocchio tutto il sistema studiato dal Ministero dell’istruzione per regolarizzare la situazione di decine di migliaia di precari, dagli abilitati ai famosi diplomati magistrali, fino ai non abilitati con ...