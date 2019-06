Pires | ' La Juventus sarà una grande occasione per Ramsey'

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) In casasi attendono annunci e novità su Demiral dal Sassuolo, su Rabiot in scadenza di contratto dal Paris Saint Germain e soprattutto su De Ligt dell'Ajax. In attesa di questi importanti annunci, l'unico acquisto certo della società bianconera è quello di Aaron, arrivato a parametro zero dall'Arsenal. L'arrivo del gallese potrebbe passare inosservato, ma secondo molti addetti ai lavori il centrocampista potrebbe innalzare il livello qualitativo della mediana bianconera. La pensa così anche un ex centrocampista offensivo dell'Arsenal, Robert, riferimento della società inglese dal 2000 al 2006. Il francese ha avuto modo di parlare dicon la redazione di Tuttojuve.com, sottolineando come lapossa essere unaopportunità per il centrocampista gallese.: 'I gol arriveranno' L'ex centrocampista offensivo dell'Arsenal Robert, a ...

PinelliWeb : ?? Robert Pirès: 'Penso che la Juventus sarà una grande occasione per Ramsey. Ha fatto davvero un'ottima scelta. I… -