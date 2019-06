Padova | rimane chiusa in ascensore per 27 ore | si salva bevendo vino

ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Luca Sablone La donna ha rotto una delle bottiglie per non disidratarsi: fondamentale l'intervento di sua figlia che ha avvertito i vigili del fuoco Una donna è rimastainper 27 ore ed è riuscita arsidel buon. È successo venerdì mattina verso le ore 9.30 a, precisamente in una casa singola in centro. La signora - dato l'arrivo del personale delle pulizie - si era recata al piano di sotto per aprire il portone approfittando per portare una cassetta diin cantina. Inaspettatamente l'si è bloccato e la donna ha provato a gridare in cerca di aiuto; con sé non aveva il cellulare. Il mezzo non era dotato del pulsante di emergenza per chiamare i soccorsi e come se non bastasse l’impianto era stato staccato, rendendo vana l'intenzione di far suonare l’allarme. Iltaggio L'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia ha ...

