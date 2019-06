Giorgetti | rinvio procedura Ue non sia escamotage anti flat tax

Procedura d’infrazione - Giorgetti : “Rinvio non sia escamotage anti flat tax. Io commissario Ue? Non succederà” : Giancarlo Giorgetti farà il commissario europeo? “Io non sono interessato e probabilmente non sono adatto a farlo, non succederà”. Usa solo dieci parole il numero due della Lega per escludere ogni suo futuro in Europa. Lo fa ai microfoni di Maria Latella, a L’Intervista di Sky tg 24. Un colloquio durante il quale il sottosegretario si è focalizzato sulla Procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Ue nei confronti di ...