Wired Next Fest arriva a Firenze

Antonio Nicita (Agcom) al Wired Next Fest : “Il web deve tornare un luogo di trasmissione del sapere” : (foto: Ernesto Ruscio/Zoe Vincenti) di Federico Capella Ogni minuto su Facebook vengono creati 3,3 milioni di post che generano, a loro volta, una quantità immensa di traffico, alimentando così il business dei big data. L’intero mercato della pubblicità online dipende proprio da questi giganti digitali che dovrebbero sottostare a regole precise nel rispetto della concorrenza e della par condicio; ciò, però, non accade. “Per contrastare questi ...

Roberto Bolle al Wired Next Fest : “La danza è di tutti e per tutti” : (foto: Ernesto Ruscio/Zoe Vincenti) di Maria Francesca Moro Roberto Bolle non ha bisogno di danzare per riempire le platee. Fuori dalla Sala X del Wired Next Festival c’era una lunga fila di persone impazienti di ascoltarlo: dai primi anni di scuola alla severa routine odierna, il ballerino ha raccontato di come ha trasformato il suo corpo in una macchina perfetta, quella celebrata dal numero di Wired appena premiato dagli Spd Awards. “Noi ...

Myss Keta al Wired Next Fest : “Le divisioni sono sempre stupide” : “Una donna che conta, una bionda che abbonda“, per citare uno dei suoi successi, Myss Keta è salita sul palco del Wired Next Fest 2019 di Milano con la sua mascherina d’ordinanza e un abito rosso fasciante. Prima icona underground milanese e poi fenomeno virale del web, in questi ultimi anni si sta ritagliando sempre di più il suo spazio sulla scena musicale italiana. Il suo ultimo album Paprika, uscito lo scorso 29 marzo, è ...

Seth Stephens-Davidowitz al Wired Next Fest : “Google smaschera le nostre bugie” : (foto: Ernesto Ruscio/Zoe Vincenti) di Beatrice Beretti Tutti mentono nella vita reale e virtuale, ma c’è un luogo dove nessuno lo fa: i motori di ricerca del web. Quando una persona è nel privato della sua abitazione e digita qualcosa su Google, rivela quella che è la sua vera natura. Ecco perché analizzare i dati tratti dai motori di ricerca può essere molto utile per capire la nostra società. Ne è convinto Seth Stephens-Davidowitz, data ...

Edward Snowden al Wired Next Fest : “È in corso un attacco alla libertà di stampa” : (foto: Ernesto Ruscio/Zoe Vincenti) Edward Snowden è tornato, dopo 4 anni, al Wired Next Fest di Milano. In collegamento video dalla Russia, in una lunga chiacchierata ha fatto il punto sul tema della sorveglianza, sull’uso dei dati e pure sulle sue vicende personali, fino ad arrivare a discutere delle più attuali notizie di cronaca su Chelsea Manning e Julian Assange. Dall’esilio volontario in cui si trova, Snowden continua a dare ...

Paul Lewis racconta l’ascesa del populismo al Wired Next Fest : di Benedetta Minoliti “Questo è un momento storico particolare. Per realizzare la nostra inchiesta siamo partiti da una domanda fondamentale: cos’è davvero il populismo?”. È così che Paul Lewis, associate editor del The Guardian, introduce il suo talk salendo sul palco del Wired Next Fest. Noto per la sua premiata inchiesta sulla morte di Ian Tomlinson, il maniFestante anti-G20 ucciso a Londra nel 2009, Lewis ha coordinato per il Guardian “The ...

Mario Calabresi al Wired Next Fest : “Oggi il giornalismo va cercato nelle serie tv” : (foto: Ernesto Ruscio/Zoe Vincenti) di Camilla Curcio Smesse le vesti di direttore di Repubblica, Mario Calabresi è salito sul palco del Wired Next Fest per parlare del futuro del giornalismo. Il suo giudizio sull’informazione italiana non è stato, di certo, dei più rosei: “Parlo fuori dai denti. Credo che l’informazione, in Italia, sia eccessivamente anacronistica, fin troppo nostalgica di un modello nato nel Novecento. Troppo spaventata, priva ...

Giacomo Rizzolatti al Wired Next Fest : “Dobbiamo rendere i robot capaci di esprimere capacità empatiche” : (foto: Ernesto Ruscio / Zoe Vincenti) Giacomo Rizzolatti, il neuroscienziato che vent’anni fa ha scoperto i neuroni specchio, è stato oggi ospite al Wired Next Fest. In una sala X gremita di gente, ha portato il pubblico in un breve viaggio alla scoperta dei segreti del cervello, tra innovazione scientifica e riflessioni sul significato profondo di concetti complessi come coscienza ed empatia. Il punto di partenza è stato lo stato ...

