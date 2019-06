VIDEO Norvegia-Inghilterra 0-3 | Highlights | gol e sintesi Mondiali calcio femminile Gara

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Primo quarto di finale a senso unico aidi: l’strapazza laper 3-0 (oltre ad un rigore fallito dalle britanniche che avrebbe potuto far arrotondare il punteggio) e vola in semifinale. La prossoma avversaria uscirà dalla vincente della sfida tra Francia ed USA.0-3 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

TerrePolari : RT @visitnorway_it: Hai mai pensato a una vacanza in fattoria? Relax, buon cibo, paesaggi incredibili e la possibilità di far vivere ai tuo… - J_poool : @AngekoC @streghettacy AH FENOMENO! L'Olanda stessa non li vuole! Perché non vanno in Tunisia, Marocco, Egitto, dia… - visitnorway_it : Hai mai pensato a una vacanza in fattoria? Relax, buon cibo, paesaggi incredibili e la possibilità di far vivere ai… -