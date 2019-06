Mobilità | un problema per 6 italiani su 10 Car sharing conosciuto ma poco usato

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Sulle nuove forme diancora dubbi e qualche incertezza, sia a livello nazionale che internazionale, ma allo stesso tempo anche tanto interesse a conoscerne le novità. Perché un cambio di rotta nel modo di muoversi è sentito come necessario da un’ampia porzione di popolazione. Per 6su 10 larappresenta una veratica quotidiana, tanto che per 1 su 2 questa arriva ad avere un’incidenza negativa sulla vita di tutti i giorni: lo fa condizionando e limitando il tempo libero e le scelte familiari, laddove sussistono esigenze più complesse, e poi impatta negativamente anche per i costi consistenti da dover sostenere. A delineare questo quadro sono i dati dell’Osservatorio NazionaleMobility di Deloitte, azienda di servizi di consulenza, che sono stati poi esposti in occasione della 3° Conferenza Nazionale sullaMobility. Il ...

MarcoScafati1 : #Mobilità, un #problema per 6 #italiani su 10. #Carsharing conosciuto ma poco usato - andrea_scavo : Online il III rapporto nazionale sulla #sharingmobility a cura dell'Osservatorio @SharingMob con i dati… - giorbotte : RT @rinnovabiliit: #Parigi frena sulla #micromobilità condivisa: #tassa sui #monopattini in #sharing. Poche regole e un gran numero di oper… -