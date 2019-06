ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) “Non so se orapiùdiinsieme“. È la conclusione a cui è giunto Giancarlosul rapporto tra lui e la sua exValeria Donati, sposata in seconde nozze nel 1989 e con cui ha avuto la figlia Michela. Il conduttore ha voluto dedicarle sui social un messaggio d’auguri pieno di affetto per il suo compleanno, condividendo con i followers alcune sue riflessioni e lasciandosi andare ai ricordi. FQ Magazine Cesara Buonamici ed Enrico Mentana vittime del caldo torrido? Gli inconvenienti in diretta “Sono passati esattamente 30 anni da quel giorno – ha scritto-. Ne sono passati anche una decina daquel matrimonio è finito, ma non sono finiti l’affetto, la stima e la vicinanza con Valeria. Ovviamente la cosa che ci unisce ...

Noovyis : Un nuovo post (Magalli scrive all’ex moglie: “Non so se ora siamo più felici di quando eravamo insieme”) è stato pu… - TutteLeNotizie : Magalli scrive all’ex moglie: “Non so se ora siamo più felici di quando eravamo insieme” - Cascavel47 : Magalli scrive all’ex moglie: “Non so se ora siamo più felici di quando eravamo insieme” -