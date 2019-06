Gigi Proietti a La Sai l’Ultima | moglie | carriera e barzellette Chi è

La Sai L’Ultima? : Greggio punta su Gigi Proietti - Malgioglio e Altafini per la seconda puntata : Proietti e Greggio La scorsa settimana ha sorpreso con un esordio al di sopra delle aspettative, pari ad uno share di oltre il 21% . Svanito l’effetto curiosità per la prima, La Sai L’Ultima? – Digital Edition è chiamata alla conferma o quanto meno ad arginare il fisiologico calo. Il padrone di casa Ezio Greggio proverà a tenere alta l’attenzione affidandosi ad un variegato tris di ospiti. A cominciare da una vera star ...

La sai l'ultima - torna Pippo Franco. Tra gli ospiti anche Gigi Proietti e Beppe Fiorello : Ne è stato colonna portante per tre edizioni, ora ci tornerà come ospite. Pippo Franco parteciperà alla quarta puntata de La sai l’ultima?, programma che prenderà il via il prossimo 21 giugno. A voler essere precisi, sarebbe il caso di dire che ha partecipato, visto che l’appuntamento è stato registrato nei giorni scorsi, con la messa in onda prevista per metà luglio.Condotto da Ezio Greggio, il programma ormai fermo ai box da undici anni ...