FdI deposita esposto in Procura contro le attività aeree sospette delle Ong

(Di venerdì 28 giugno 2019) A tenere banco sulle prime pagine dell'attualità c'è la questione Sea Watch. La nave, infatti, ha scelto di non rispettare il blocco navale imposto dalle autorità italiane e si è diretta verso Lampedusa, noncurante di quelle che potrebbero essere le conseguenze per l'imbarcazione e per il comandante, Carola Rackete. C'è chi difende gli autori del gesto e ritiene che le Ong, quale la Sea Watch è, siano entità che salvano migliaia di vite pattugliando il Mediterraneo e che, pertanto, l'Italia avrebbe l'obbligo di accogliere. Di tutt'altra opinione è chi, come Matteo Salvini, ritiene che agiscano per interesse di qualcuno o comunque non con lo scopo di fare mera solidarietà. Sulla stessa lunghezza d'onda sembra essere Fratelli d'Italia ed alcuni suoi esponenti. A denunciare quelli che, a loro parere, sarebbero strani modus operandiOng, sono stati due esponenti del partito di Giorgia ...